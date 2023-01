A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação envolvendo a Mosaic Fertilizantes P&K Ltda e CDV Holding S.A. O despacho pela aprovação está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23.

A operação, segundo parecer do Cade, consiste em uma parceria estratégica entre a Mosaic P&K e a CDVH envolvendo o exercício de opções de compra, pela Mosaic P&K, de participações societárias atualmente detidas pela CDVH nas sociedades de propósito específico para a geração de energia elétrica SPE São Canuto e SPE São Jeremias para a estruturação e implementação dos seguintes projetos de parque eólicos: EOL Ventos de Santa Luzia 13, detido diretamente pela SPE São Jeremias, localizado no município de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, com capacidade instalada de 54,0 MW (“Santa Luzia 13”); e EOL Ventos de Santa Luzia 11, detido diretamente pela SPE São Canuto, localizado no município de Morro das Gameleiras, Estado do Rio Grande do Norte, com capacidade instalada de 49,5 MW (“Santa Luzia 11”).