Inscrições acontecem na Rua da Cidadania do Tatuquara . Foto: Hully Paiva/SMCS

Quem está procurando emprego, pode se candidatar a várias vagas que serão ofertadas para o processo seletivo que a rede de supermercados Muffato realiza amanhã.

As entrevistas serão realizadas no auditório da Rua da Cidadania do Tatuquara, que fica na Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara, das 9h às 12h e das 13h às 16h. As senhas para atendimento serão entregues até 14h.

O processo seletivo é realizado através de uma parceria entre o Grupo Muffato e a Fundação de Ação Social (FAS). Estarão sendo ofertadas 60 vagas para as seguintes funções: operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha e balconista.

Não é necessário experiência para preencher as vagas, mas o candidato deve ter – no mínimo – o ensino fundamental incompleto.

Documentos

Interessados devem comparecer ao local das entrevistas com documentos pessoais como RG e CPF. Não é obrigatório levar currículo.

Empresas que tiverem interesse em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine, pelo telefone (41) 3250-7436.