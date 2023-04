Feira supermercadista acontece entre 18 e 20 de abril, na Grande Curitiba (Divulgação/Apras)

O setor supermercadista paranaense recebe por dia 2,7 milhões de clientes em quase 5 mil lojas, gera aproximadamente 200 mil empregos diretos e indiretos e registrou faturamento de R$ 60 bilhões em 2021 — 9,9% do faturamento do segmento no Brasil. Os dados são da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), que realiza na próxima semana a 40ª edição da tradicional Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, a ExpoApras.

O evento, que acontece de 18 a 20 de abril, no Expotrade Pinhais, é considerado um dos maiores e mais renomados do segmento supermercadista brasileiro e reúne mais de 300 marcas expositoras com os principais lançamentos, tecnologias, serviços e soluções para o varejo.

A edição de 2022 registrou um crescimento de 50% em relação ao ano anterior e, para 2023, a expectativa é crescer mais 20%.

Mais de 30 ônibus e vans virão de todas as regiões do Paraná em caravanas que trarão mais de 1.500 participantes, entre líderes e equipes que aproveitam para trocar conhecimento, fomentar o networking, criar oportunidades de relacionamento e ampliar seus conhecimentos nas palestras, workshops e visitas técnicas em supermercados de Curitiba.

Nome

O evento se chamava Mercosuper e, agora, passa a se chamar ExpoApras, uma estratégia para reforçar o nome da instituição e que vem acompanhada de uma identidade visual mais moderna e com significados que remetem ao conceito do evento de oferecer conteúdo, relacionamentos e bons negócios.

Como o nome Mercosuper havia sido escolhido há muitos anos para aproveitar a imagem e a força do Mercosul, a diretoria da Apras preferiu iniciar este novo ciclo dos 40 anos com uma nomenclatura que trouxesse mais engajamento para o setor supermercadista.