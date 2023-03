O vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr, avalia que o Silicon Valley Bank (SVB) quebrou porque sua direção falhou em medir os riscos das altas de juros e dos problemas de liquidez. Barr participa de testemunho nesta terça-feira, 28, no Comitê Bancário do Senado dos Estados Unidos.

Segundo o dirigente, o SVB foi exposto a choques, mas não tomou as medidas necessárias, e quando agiu, surpreendeu o mercado com o resultado.

Barr também acrescentou que, antes de sua quebra, o SVB estava “bem capitalizado”.