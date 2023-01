Tabela tarifária transitória do serviço de gás canalizado passa a valer a partir de 1º de fevereiro –

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) homologou nesta segunda-feira (30) a tabela tarifária transitória do serviço de gás canalizado no Estado, que entra em vigor quarta-feira (1º).

A tabela contempla a estrutura tarifária transitória e ficará valendo até a conclusão da 1ª Revisão Tarifária Periódica (RTP) do serviço de gás canalizado, que está sendo elaborada pela Agepar e será concluída ainda em 2023, para entrar em vigor em 2024.

Também considera a atualização do custo da molécula de gás, contemplando redução anunciada pela Petrobras, principal supridora do Estado, entre outros fatores.

Com isso, a partir de quarta-feira, o serviço de distribuição de gás canalizado no Paraná terá redução entre 10% e 11%, em média, dependendo do segmento e da faixa de consumo dos usuários.