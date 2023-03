Divuçgação/Latam

Para comemorar os 330 anos de Curitiba, celebrado nesta quarta-feira (29/3), a Latam oferece passagens aéreas de/para a capital paranaense a partir de R$ 194,38 (preço por trecho com taxas inclusas). A tarifa está disponível em latam.com e demais canais de venda até quinta-feira (30/3) e vale para voos programados a partir de 28 de maio de 2023 com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em março, a Latam ampliou em 46% a sua oferta de assentos (ASK*) no aeroporto de Curitiba na comparação com o mesmo mês de 2022. Ao todo, são 585 voos neste mês entre a capital paranaense e os aeroportos de São Paulo/Congonhas (54 voos semanais), São Paulo/Guarulhos (46 voos semanais), Brasília (11 voos semanais), Rio de Janeiro/Santos Dumont (9 voos semanais), Foz do Iguaçu (5 voos semanais), Porto Alegre (1 voo diário) e Santiago (3 voos semanais).

Latam em 2023

Cada vez mais fortalecida, eficiente e competitiva, a Latam tem investido de forma

sustentável e lidera o setor aéreo brasileiro nos últimos dois anos (2021 e 2022), segundo a

ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil).

Desde 2021, começou a operar com voos próprios em 11 aeroportos regionais no Brasil: Jericoacoara (CE), Juazeiro do Norte (CE), Vitória da Conquista (BA), Petrolina (PE), Presidente Prudente (SP), Montes Claros (MG), Juiz de Fora (MG), Cascavel (PR), Sinop (MT), Caxias do Sul (RS) e Passo Fundo (RS).

Na operação internacional, a LATAM é a companhia aérea que mais conecta o Brasil com o mundo e já opera no País 28 voos diretos para 21 destinos no exterior a partir dos aeroportos de São Paulo/Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza.

Em 2023, começou a operar as rotas Porto Alegre-Santiago e Brasília-Lima, e já vende passagens para voos diretos do Brasil para Joanesburgo (África do Sul) e Los Angeles (EUA), que serão inaugurados no segundo semestre.

O voo direto Guarulhos-Los Angeles, aliás, é a primeira entrega efetiva no mercado brasileiro da Joint

Venture da LATAM com a Delta, definitivamente aprovada em 2022.