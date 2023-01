A nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, reforçou nesta segunda-feira, 16, o compromisso de entregar “resultados relevantes” para os acionistas do banco e destacou que a instituição “somará esforços” com a equipe econômica do governo.

“Agradeço aos 85 mil colegas do banco pelo acolhimento caloroso à minha indicação. Minha indicação significa o reconhecimento à competência técnica e ao comprometimento deste time. Me sinto honrada pela oportunidade de liderá-lo como funcionária de carreira que sou. A melhor forma de agradecer é assumir o compromisso de continuar a entregar resultados relevantes para os acionistas e contribuir para o desenvolvimento do País”, afirmou, em cerimônia de posse no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB).

Em cerimônia de posse no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), Tarciana agradeceu a indicação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Somaremos esforços com Haddad para construir um país próspero e sustentável. Queremos ser uma empresa que promove desenvolvimento da sociedade de forma eficiente”, completou.

Ela destacou que as mulheres ocupam cada vez mais espaço na instituição e a diversidade no quadro de funcionários do banco. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participam do evento a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo.

Transparência e diálogo

Tarciana Medeiros citou a excelência dos modelos de governança da instituição e suas subsidiárias, coligadas e companhias nas quais o BB tem participação. “Minha gestão será marcada pela transparência e pelo diálogo franco e aberto”, prometeu.

A nova presidente do banco destacou ações para o desenvolvimento de melhores soluções e produtos em áreas como seguros, previdência, consórcios, meio de pagamentos, mercados de capitais, entre outros.

“Nos sentiremos realizados de ter participado da transformação do País em nação que valoriza o povo. Essa transformação do País vai levar a menos desigualdade e mais oportunidades para todos”, completou.

Primeira mulher a presidir a instituição, Tarciana é funcionária do BB há 22 anos e, antes da indicação para a presidência, era gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas. Ela é formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.