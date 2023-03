O Tribunal de Contas da União (TCU) adiou o julgamento de um processo que trata da atual política de reajuste de preços de combustíveis praticada pela Petrobras após um pedido de vista apresentado pelo ministro Aroldo Cedraz. O ministro pediu o prazo de 60 dias para analisar a matéria.

O Congresso Nacional solicitou ao TCU a realização de uma auditoria para apurar a atual política de reajuste de combustíveis praticada pela Petrobras e sucessivos aumentos de preço, sobretudo da gasolina, diesel e gás de cozinha.

O processo, de 2019, também trata da implementação da política de desinvestimentos da estatal. A matéria é relatada pelo ministro Walton Alencar, que não estava presente na sessão plenária desta quarta.

Antes do pedido de vista, o ministro-substituto Weder de Oliveira indicou que o voto era no sentido de informar à comissão do Congresso que “os resultados mais atualizados das análises sobre a carteira de desinvestimentos da Petrobras se encontram em decisões anteriores”.

Na última semana, o presidente da estatal, Jean Paul Prates, sinalizou novamente que a empresa não deve seguir mais a política de preços de paridade de importação, o PPI. Além disso, recentemente o governo solicitou a suspensão de venda de ativos da empresa por meio de ofício do Ministério de Minas e Energia (MME).