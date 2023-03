O Tribunal de Contas da União (TCU) adiou o julgamento do processo sobre a privatização do Porto de Santos, conforme adiantou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, indicou que a análise do tema pode ser retomada na próxima sessão plenária.

O processo estava previsto na pauta desta quarta-feira, 8, mas a discussão foi adiada por causa da ausência dos ministros Walton Rodrigues e Vital do Rêgo.

Os ministros foram responsáveis por dois dos três pedidos de vista que interromperam o julgamento em dezembro do ano passado.