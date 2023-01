O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, lembrou a necessidade de “seguir as regras da lei” e “defender nossas instituições” para proteger a democracia. “Nesse tempo de polaridade nosso futuro está em valorizar diferentes opiniões”, acrescentou Ilan.

A declaração aconteceu durante discurso inaugural após tomar posse do cargo, em um momento no qual países da América Latina, como Brasil e Peru, enfrentam discussões sobre como fortalecer as instituições democráticas contra atos golpistas.

O discurso de Ilan destacou a importância do papel do BID na promoção de diferentes políticas. Além da defesa da democracia, o presidente ressaltou principalmente como a instituição pode agir para promover maior igualdade social e combater a crise climática.

“O aquecimento global já está aqui. Precisamos investir na mitigação da crise climáticas e tornar nossas iniciativas mais ágeis”, reforçou Ilan.