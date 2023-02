A terceira parte da sessão da análise de conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central terminou às 11h22, informou o BC. A reunião havia começado às 10h11. Na tarde desta quarta-feira, a partir de 14h30, ocorre a segunda fase do encontro do Copom, quando o colegiado define o nível da Selic, que é anunciado a partir de 18h30.

O mercado financeiro espera de forma unânime que o Copom mantenha os juros básicos pela quarta vez seguida em 13,75% ao ano, conforme pesquisa do Projeções Broadcast com 50 instituições.

Em dezembro, última reunião do Copom, a autoridade monetária voltou a indicar a estabilidade da Selic em 13,75% por “período suficientemente prolongado”. Mas também manteve o alerta de que, caso a desinflação não ocorra como o esperado, os juros podem voltar a subir.

Hoje, o Copom mira os anos de 2023 e 2024 em sua estratégia de convergência da inflação à meta. Desde a virada do ano, as expectativas para esses horizontes e para prazos mais longos estão em uma escalada devido a preocupações fiscais e com a meta de inflação. O BC já descumpriu seu mandato de controle de preços em 2021 e 2022 e vai pelo mesmo caminho para 2023, conforme a estimativa mediana do Boletim Focus.

Esse movimento tem adiado as expectativas para o corte da Selic. Atualmente, o mercado projeta a primeira queda no Copom de setembro, com a taxa fechando o ano em 12,50%.