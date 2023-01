A TIM acaba de alcançar a marca de cobertura em 100% dos municípios do país, chegando a 5.570 cidades. Com essa conquista, a companhia passa a ser a primeira e única empresa privada de serviços a ter presença em todas as cidades do Brasil, sendo o 4G a tecnologia predominante nacionalmente.

“Temos a maior rede móvel do Brasil e conseguimos ir mais longe: somos agora a primeira operadora a ter presença em 100% dos municípios. Com isso, possibilitamos que todos os brasileiros possam acessar a TIM de norte a sul, apoiando assim a inclusão digital no nosso país”, anuncia o Chief Technology Information Officer da TIM Brasil, Leonardo Capdeville.

Para alcançar a meta, a TIM avançou na instalação de sites próprios, além de ter firmado novos acordos de compartilhamento de infraestrutura. A compra de parte dos ativos da Oi também colaborou com a expansão, levando a companhia a mais 264 cidades, com 16 milhões de potenciais clientes.

“Alcançar a marca de ser a primeira e única empresa privada de serviços com presença em todo Brasil é resultado do investimento contínuo da operadora com foco nos seus clientes. Continuamos também levando a mesma tecnologia da cidade para o campo e seguimos líderes no agronegócio, com 12 milhões de hectares cobertos com o 4G. Oferecemos ao mercado corporativo soluções além de telecom, apoiando a transformação digital de empresas e possibilitando inúmeras aplicações por meio da maior rede de IoT nacional”, resume o Chief Revenue Officer da TIM Brasil, Fabio Avellar.

Além de ter a maior rede móvel do país, a TIM é líder no 4G com 5.268 cidades e também na cobertura 5G com mais de 3 mil antenas instaladas nas 27 capitais, número maior do que a soma de todas as principais concorrentes juntas. No campo, a rede 4G da operadora já beneficia mais de um milhão de pessoas e conta com 4.681 cidades com a tecnologia NB-IoT (rede de Internet das Coisas).