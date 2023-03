As barras de Toblerone não poderão mais ser chamadas de chocolate suíço e o pico da montanha Matterhorn deixará de ser impresso como logotipo para cumprir a legislação da Suíça.

Isso tudo porque a Mondelez, dona da marca, anunciou que está transferindo parte da produção do Toblerone para a Eslováquia. A legislação suíça é rígida e prevê que chocolates feitos fora da Suíça não podem ser chamados de suíço. Daí a mudança na embalagem.

Alimentos que usam símbolos nacionais ou que dizem ser “fabricados na Suíça” devem ter pelo menos 80% de matérias-primas provenientes daquele país ou 100% no caso do leite e produtos lácteos. É o que diz a lei local.

Além disso, o processamento essencial de um produto “fabricado na Suíça” também deve ocorrer no País. Há uma exceção para produtos naturais que não encontrados na Suíça, como o cacau.

A Toblerone também deverá trocar o logotipo para uma montanha genérica, informou o jornal Aargauer Zeitung. Hoje, a marca faz referência a Matterhorn. a montanha mais conhecida dos alpes. “O redesenho da embalagem apresenta um logotipo de montanha modernizado e aerodinâmico que se alinha com a estética geométrica e triangular”, disse o porta-voz da Mondelez ao jornal suíço Aargauer Zeitung.

História

Toblerone é uma marca de chocolate suíço, produzido inicialmente na cidade de Berna pela antiga empresa Chocolat Tobler AG, depois a Kraft Foods Inc. e agora a Mondelēz International – a maior empresa de alimentos e confeitos dos Estados Unidos.

O toblerone foi criado em 1908 pelos suíços Theodor Tobler e Emil Baumann. Em 1911 passou a ser embalado em papel de alumínio, um produto que havia sido inventado no ano anterior por outra empresa suíça. O Chocolate Toblerone original é constituído por chocolate ao leite, amêndoas da Califórnia, e mel.

Acreditava-se que a sua original forma triangular tivesse sido inspirada pelo monte Matterhorn, nos Alpes suíços. Mas, de acordo com os filhos de Theodor, o formato triangular se origina de uma pirâmide humana que as dançarinas do Folies Bergère fizeram ao final de uma apresentação a que Theodor assistiu.

Atualmente, Toblerone como marca mundial está presente em 122 países, tendo se tornado a segunda marca mais reconhecida no mundo – atrás apenas de Coca-Cola, segundo um estudo global feito pela agência Advico Young & Rubicam.

O nome do produto é um amálgama que combina o nome Tobler com a palavra italiana torrone. O nome também contém as letras do local onde é produzido: Toblerone (Berne, nome francês de Berna). No logotipo aparece um urso, emblema da cidade.

Os tipos de Toblerone:

Chocolate de Leite Toblerone (1908, ano da fundação da fábrica)

Chocolate Branco Toblerone (1970)

Chocolate Negro Toblerone (1969)

Toblerone Minis (1995) – Chocolates de 12,5 gramas com recheio de praliné.

Toblerone Blue (1996) – Chocolate ao leite com o interior de chocolate branco

Toblerone One by One – Triângulos de Toblerone separados, cada um numa embalagem.

Toblerone One by One Varieties – Triângulos de Toblerone separados, com os cinco sabores do Toblerone.

Chocolate Fruit and Nut Toblerone (2008) – Toblerone com passas e nozes.

Chocolate Honey Crisp Toblerone (2008) – Toblerone com pepitas de mel.