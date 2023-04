A Toyota anunciou nesta quarta-feira, 19, que vai investir R$ 1,7 bilhão na produção no Brasil de um carro compacto com tecnologia híbrida flex, que combina um motor bicombustível, que funciona tanto a gasolina quanto a etanol, com outro elétrico, cuja bateria é autocarregada – não precisa de tomada.

O projeto foi lançado pelo presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, em cerimônia com o governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

O investimento vai gerar 700 empregos diretos nas fábricas da Toyota em Porto Feliz, onde são produzidos motores, e Sorocaba, onde o novo modelo será montado.

Chang informou também que o carro será exportado a 22 países. “É um dia histórico para a Toyota e o Estado de São Paulo (…) Esse investimento vai gerar emprego, renda e contribuir para a descarbonização do Brasil”, declarou o presidente da montadora, que está comemorando dez anos do lançamento do seu primeiro modelo híbrido no País, o Prius.

O anúncio acontece um ano após a Toyota decidir fechar a fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde produzia peças fornecidas a outras unidades da montadora no Brasil e na Argentina.

Na época, a empresa justificou que buscava mais sinergia entre as unidades produtivas para aumentar a competitividade.