Divulgação/Assessoria de Imprensa

A 30ª edição da Feira da Louça de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, já tem novo endereço para receber os visitantes. Neste ano, a feira será nas dependências do City Center Outlet Premium – Grupo Tacla, onde haverá uma confortável estrutura para expositores, visitantes e fornecedores, com amplo espaço e facilidade de acesso e estacionamento.

“Será um momento bastante emblemático. Já há algum tempo temos cogitando em realizar o evento em um espaço mais amplo e que oferte ainda mais conforto. E deu certo, com a chegada do Outlet a Campo Largo, estreitamos parceria e realizaremos a tradicional Feira da Louça nas dependências do City Center”, destaca o presidente do SINDILOUÇA-PR, Fabio Germano.

Segundo Maikon Bruno, superintendente do City Center Outlet Premium, a parceria faz parte das atividades de ampliação do relacionamento com a comunidade local e trará benefícios para todos os envolvidos. “Estamos há pouco mais de quatro meses com as portas abertas e nesse intervalo de tempo fizemos inúmeras parcerias com empresas locais. A Feira da Louça será uma ação bastante marcante e que teremos o maior prazer em receber. A qualidade da louça, a tradição do evento aliado a toda a infraestrutura que o City Center tem a oferecer só tende a resultados positivos a todos “, destaca Bruno.

A feira é conhecida por atrair milhares de pessoas durante os dias de evento. Com a parceria realizada junto ao City Center esse número deve aumentar ainda mais, uma vez que outras milhares de pessoas que passam pelo Outlet terão a oportunidade de visitar o espaço. A 30ª edição da Feira da Louça de Campo Largo acontece entre os dias 31 de agosto e 10 de setembro de 2023.