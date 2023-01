O Ministério dos Transportes, comandado por Renan Filho (MDB), decidiu abrir uma consulta popular sobre o plano da pasta para os primeiros 100 dias de governo Lula. Esse “plano de ataque”, como já definiu Renan Filho, deve ser apresentado na próxima quinzena e terá entre suas ações a retomada de obras paradas por falta de recursos.

A consulta ficará aberta até o próximo dia 16.

A ideia do ministério é de receber sugestões de medidas prioritárias para desenvolver os modais ferroviário e rodoviário.

De acordo com a pasta, quem participar poderá propor ações para ampliar a competitividade da infraestrutura e da logística de transportes de cargas e pessoas; promover a segurança do trânsito; melhorar a qualidade da infraestrutura e serviços de transportes; e outros pontos relacionados à redução da burocracia, sustentabilidade, governança e acesso à informação.

“O participante da pesquisa também poderá dar notas para a performance dos transportes rodoviário e ferroviário. A avaliação vai de zero a cinco, variando entre péssimo e ótimo. Os eixos temáticos a serem avaliados incluem a integridade dos órgãos do setor, eficiência logística, contribuição para o desenvolvimento do país, satisfação com os serviços, competitividade, segurança jurídica, transporte de passageiros, integração com outros modais de transporte, dentre outros.”, informou o ministério.