Tomaz Silva/ABr

No Paraná, 33% dos bares ou restaurantes ficaram no vermelho em fevereiro deste ano. Um aumento de 11% em relação ao mês anterior. Outros 36% das empresas estão com estabilidade e 33% tiveram lucro. Os dados são da pesquisa de Situação Econômica de Alimentação Fora do Lar, realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no fim de março.

O sócio e proprietário de um bar há 25 anos em Curitiba, Marcelo Remza, conta que o mês de fevereiro foi atípico desde o fim da pandemia, também fecharam no vermelho. Mesmo com as dificuldades na retomada, o proprietário afirma que o pós-pandemia tem sido muito bom para o seu bar e que há expectativa de crescimento.

Em contrapartida, Marcelo relata que as adaptações durante o período de distanciamento social foram muito difíceis. “Ficamos refém dos aplicativos. Eles dominam e cobram uma taxa absurda. Por meses, nós tivemos que trabalhar só com entregas e foi muito difícil. Trabalhamos no vermelho durante a pandemia inteira.”

Luis Fernando Menuci, Presidente da Abrasel no Paraná, afirma que sabia que a recuperação seria lenta, principalmente devido à mudança de comportamento e incertezas políticas. “A pergunta é até quando? Isso irá depender das decisões que serão tomadas pelo atual governo e pela legislatura”, diz.

Na pesquisa da Abrasel, as principais razões elencadas para o resultado negativo no Paraná foram: queda nas vendas e redução do número de clientes. Custos dos insumos e dívidas com empréstimos, impostos e taxas também foram motivos para a baixa no setor.

O bar de Marcelo foi um dos que precisou de empréstimos e financiamentos para se manter aberto. O proprietário conta que foi uma necessidade, mas que agora estão arcando com todas as dívidas. Ele espera que em dois anos todas as dívidas acabem e eles possam trabalhar pensando em crescimento, não só em pagamento.

Marcelo Reis, especialista em gestão empresarial e vendas, explica que a situação dos bares e restaurantes no vermelho acontece desde antes da pandemia da Covid-19, devido a entrada de plataformas de delivery e aumento do preço de insumos. Com a chegada da pandemia, no entanto, o impacto foi ainda maior.

“Os estabelecimentos estavam buscando se adaptar às plataformas de delivery e muitos deles não tinham estrutura para a modalidade. Eles acreditavam que o cliente seria fiel ao modelo presencial e não migraria. Efetivamente, isso não ocorreu e levou o segmento a se readaptar às entregas e aos clientes”, comenta Reis.

No país inteiro, os resultados não foram diferentes do estado. 30% do setor trabalhou com prejuízo, enquanto 36% estava estável e 33% com lucro. É o maior número de empresas no vermelho desde maio de 2022. A pesquisa nacional também elenca queda das vendas no mês e redução do número de clientes como principais motivos. No entanto, um ponto chama atenção: houve um aumento de 4% no número de empresas com dívidas, eram 36% e agora são 40%.

Segundo o especialista, o segmento foi um dos mais afetados durante a pandemia e muitos empresários precisaram buscar empréstimos e financiamentos. Com a volta à normalidade, o esperado era que o movimento voltasse ao normal e as dívidas fossem pagas, mas o fluxo de clientes pós-pandemia não foi como o esperado.

Além disso, hoje, esses estabelecimentos competem com hotéis, aplicativos de delivery, casas de show, clubes e festas. “Todos os segmentos buscam serviços agregados para que o cliente possa usufruir e não sair destes ambientes para outros. Neste caso, é importante rever o modelo de negócio e entender que o cliente hoje não é mais o mesmo”, pondera Reis. O especialista ainda diz que estabelecimentos temáticos e com alta preocupação com a experiência do cliente têm se saído melhor do que os tradicionais.

Marcelo Remza, o dono do bar, é um dos proprietários que crê no crescimento e já está investindo novamente no seu empreendimento. “Estamos começando a investir na casa, na infraestrutura, em novas contratações… esperamos crescimento. Algumas pessoas misturam política, mas eu prefiro fazer pelo nosso mesmo. Estamos com espírito guerreiro, para frente”, relatou.

Há formas de remediar os estragos causados pela pandemia, mas, por vezes, os empresários devem tomar algumas decisões difíceis em prol dos estabelecimentos. Confira agora algumas orientações do especialista para retomar a normalidade no estabelecimento:

1 – Entenda o perfil do novo consumidor

2 – Se planeje, entenda o passado e olhe para o futuro de forma realista

3 – Reveja o fluxo de caixa e tome ações corretivas

4 – Caso haja necessidade, redefina o modelo de negócio, bem como tamanho da equipe e produtos oferecidos

5 – Tenha coragem para tomar ações necessárias, mesmo que difíceis, pois é melhor acertar a rota do que perdê-la.

*sob supervisão de Mario Akira