O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou que a turbulência bancária dos Estados Unidos aproxima o país de uma recessão. O comentário foi feito no programa Face the Nation da emissora CBS News, veiculado neste domingo, 26.

“O que não está claro para nós é quanto dessas tensões bancárias estão levando a uma crise de crédito generalizada”, afirmou o dirigente, destacando que, entretanto, a turbulência poderia levar a uma desaceleração da inflação. “Portanto, temos que trabalhar menos com os Fed Funds para equilibrar a economia”.

No programa, Kashkari ainda afirmou que o sistema bancário norte-americano é resiliente, com forte posição de capital e “bastante” liquidez. “Não estou dizendo que a turbulência ficou para trás, espero ainda que o processo leve um tempo. Mas, fundamentalmente, o sistema bancário está em boas condições.”