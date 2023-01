Caminhos de Luz do Barigui e Parque Náutico receberam 160 mil visitantes (Ricardo Marajó/SMCS)

Os números ainda não foram totalizados, mas a estimativa do Turismo de Curitiba aponta que a mprogramação do Natal da Capital deve confirmar a expectativa de crescimento de 10% no movimento de turistas e de público, em relação a 2019, último ano antes da pandemia da Covid-19, segundo o Instituto Municipal de Turismo.



Na última edição antes da pandemia, em 2019, a programação de Natal de Curitiba reuniu cerca de 746 mil pessoas segundo levantamento do Instituto Municipal de Turismo. Do público que acompanhou os eventos, 106 mil eram turistas que tiveram uma taxa de permanência na cidade de quase quatro dias.



O público dos espetáculos deste ano está sendo contabilizado pela Fundação Cultural de Curitiba e deve ser divulgado em breve, mas algumas das atrações estão com números próximos. O Caminho de Luz Ligga, no Parque Barigui e Parque Náutico receberam cerca de 160.820 pessoas.



Os cavalinhos coloridos e “xícaras malucas” voltaram em dose dupla em 2022. Os nostálgicos carrosséis venezianos no Passeio Público, com patrocínio da rede de supermercados Condor, e no Parque Tanguá, patrocinado pelo Marista, receberam 53.500 visitantes.



A Vila de Natal Electrolux, reuniu a roda-gigante luminosa, Casa do Papai Noel, decoração especial, espaço gourmet com atividades interativas, além da tradicional feirinha especial. Pela roda gigante, passaram 11.854 pessoas.



Com a volta das atrações integralmente presenciais e com a maior programação gratuita do Brasil, o Natal movimentou a economia local em diversos setores, como hotelaria, gastronomia, transporte, prestação de serviços e comércio.



Entre as mais de 130 atrações em 2022, espetáculos de ópera, ballet, corais, oratório, concertos e feiras de Natal. Nesta edição, Curitiba montou cerca de 40 árvores espalhadas pelos bairros e que podem ser apreciadas até este domingo.



Na pré-pandemia, o Natal de Curitiba movimentou R$ 71 milhões na economia local devido à programação de fim de ano. Já em 2021, o Natal de Curitiba, que manteve uma programação híbrida, registrou quase dois mil empregos diretos entre artistas e bastidores do evento.



Pesquisa

Durante os maiores eventos do Natal de Curitiba foi realizada uma Pesquisa de Demanda Turística, para mapear o público de moradores e turistas que prestigiam os espetáculos. A ideia é ter dados mais precisos sobre a origem dos visitantes, seu tempo de estadia e aprimorar os próximos anos.



A pesquisa também pode balizar outras ações ao longo do ano, como datas comemorativas ao longo do ano, que ajudam a divulgar a cidade. A próxima data é o Carnaval, em fevereiro.

Fila na BR-376 chegou a mais de 60 km, ontem

A BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, voltou a ter mfila monstro, ontem. Ainda na pela manhã, a fila era de 61 quilômetros na BR-376, sentido Curitiba. A fila estava entre os kms 47, em Joinville (SC), e 668, em Guaratuba, às 10h15, segundo os dados da Concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, e assim ficou durante a tarde e a noite.



No sentido contrário, eram 18 quilômetros, entre Tijucas do Sul e Guaratuba, ambos municípios do Paraná. Segundo a concessionária, ontem o fluxo de veículos chegou a ficar 90% acima de dias normais e isso ajudou a complicar ainda mais o trânsito.

Já na BR-277, que liga a capital às praias paranaenses, o sentido Curitiba estava estava lento, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Um acidente na altura do km 31 complicou o trânsito pela manhã.