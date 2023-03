Credit Suisse: venda. foto: reprodução Facebook

O banco UBS (UBS) comprará o Credit Suisse por mais de US$ 2 bilhões em uma transação de ações, informou o Financial Times, citando fontes com conhecimento direto da transação. O valor corresponde a 50 centavos de franco por ação, contra 1,86 franco do fechamento dos papéis do Credit Suisse na sexta-feira.

Separadamente, o The Wall Street Journal informou que o Swiss National Bank ofereceu ao UBS cerca de US$ 100 bilhões em liquidez para ajudá-lo a assumir as operações do Credit Suisse, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

O acordo teria sido costurado por reguladores suíços para evitar que o desmoronamento da confiança nos bancos se espalhe, segundo fontes. As autoridades suíças buscavam um anúncio do negócio antes da abertura dos mercados asiáticos.