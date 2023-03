A União Europeia (UE) afirmou em comunicado após a realização do Euro Summit que o setor bancário do bloco é “resiliente, com fortes posições de capital e liquidez”. O comentário ocorre no dia em que ressurgem temores relacionados à saúde do sistema bancário global, com uma corrida pelos CDS do Deutsche Bank gerando fortes perdas para as ações do banco em Frankfurt e levando outras instituições financeiras para o vermelho, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos.

“Nós continuamos empenhados numa estreita coordenação das nossas políticas econômicas, com objetivo de aumentar a resiliência das nossas economias”, diz o documento.