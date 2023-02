Após intensas negociações, Reino Unido e União Europeia (UE) fecharam, nesta segunda-feira, 27, um acordo que define as regras para o comércio da Irlanda Norte, segundo informaram múltiplos veículos da imprensa local, com base em fontes. O tema era um dos últimos impasses remanescentes sobre o Brexit, como é conhecida a saída do país insular do bloco europeu.

Segundo a Reuters, o entendimento deve flexibilizar normas alfandegárias que incidem sobre produtos que passam do Reino Unido para a Irlanda do Norte. Ainda pelos termos do pacto, Londres poderá impor novos impostos e decidir regras para subsídios, conforme a agência.

O regimento ficou conhecido como Protocolo da Irlanda do Norte e busca evitar a criação de uma fronteira física na ilha da Irlanda, desde que o Brexit entrou em vigor, no início de 2021.

Uma eventual separação poderia ser interpretada como violação do Acordo de Belfast, que assegurou a paz na região em 1998.