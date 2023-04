Levy Ferreira/SMCS/Arquivo

A FAS (Fundação de Ação Social) convoca 65 educadores sociais, aprovados no concurso público da Prefeitura de Curitiba, para nomeação e posse. Os candidatos devem comparecer nesta segunda-feira (24/4), às 9h, com os documentos, conforme o edital.

A etapa acontece na sede da FAS (Rua Eduardo Sprada, 4.520, Campo Comprido) e a recomendação é para que os profissionais compareçam pontualmente no horário definido.

Educação e saúde reforçada

Dois candidatos a técnico de enfermagem também devem comparecer para tomar posse na segunda-feira, às 9h, no mesmo local.

Essas são as últimas etapas do concurso para a Fundação de Ação Social. Depois dela, os profissionais serão oficialmente servidores e iniciam as atividades na FAS.