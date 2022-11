Divulgação/Fiep

Até 30 de novembro, indústrias de todo estado podem participar da terceira edição da Bússola da Sustentabilidade – pesquisa realizada a cada dois anos pelo Observatório Sistema Federação das Indústrias do Paraná (Sistema Fiep). O objetivo é traçar o perfil sustentável das indústrias do estado e identificar oportunidades de fortalecimento dessa cultura.

O principal alvo da pesquisa são empresários, sócios e proprietários das indústrias. O levantamento de dados é feito por meio de um questionário online, que mapeia as áreas da indústria em oito dimensões empresariais: planejamento e gestão de processos, gestão de pessoas, produção, cadeia de suprimentos e distribuição, consumidores, parcerias institucionais, meio ambiente e engajamento local.

Benefícios da participação

Um ponto importante é o retorno que o investimento de tempo traz como contrapartida para as empresas. “É possível conferir os resultados para readequar processos, estabelecer novas políticas e comparar a evolução dos resultados com os obtidos nas edições anteriores”, explica o pesquisador do Observatório, Augusto Machado.

Enquanto participa da pesquisa, o site permite o acesso a infográficos, resumos e conteúdos relacionados ao tema. “Ao final, o gestor recebe, de forma gratuita e imediata, o grau de maturidade em sustentabilidade da sua empresa, além de orientações que favorecem o desenvolvimento e a competitividade nos negócios”, completa o pesquisador.

O retorno para as empresas também está atrelado à sinergia do tema com outras áreas de negócio. Os resultados obtidos podem agregar valor a produtos e serviços, melhorar a imagem da organização no mercado, aumentar a competitividade, fortalecer o relacionamento com fornecedores e promover a expansão da rede de parceiros. O estudo define o grau de sustentabilidade por porte, setor e região, com entrega de um diagnóstico personalizado a todas as empresas que concluem as respostas do estudo.

“Adotar uma cultura de sustentabilidade é um diferencial competitivo para indústrias porque amplia oportunidades nos mercados de atuação, além de fortalecer a imagem positiva da empresa” completa Machado.

O acesso está disponível no site www.bussoladasustentabilidade.org.br/ , que também traz mais detalhes do projeto.