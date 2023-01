Calculadora à mão: depois dos gastos no final de ano, momento é de planejar (Marcello Casal Jr/ABr)

Ano novo. É época de fazer festa, é claro. Celebrar o final de um ano e o início de um novo ciclo. Mas é também época de começar a fazer as contas, para organizar o orçamento doméstico e pagar uma série de impostos e tributos, além de despesas fixas, como o aluguel e as mensalidades escolares, que devem ser reajustadas pelos índices de inflação registrados neste ano, pelo menos.



Em 2022, a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulava, até novembro, alta de 6,47% no ano. Esse deve ser o índice considerado para o reajuste de diversas contas.



Já para o aluguel de imóveis, a previsão é de um reajuste menor. Isso porque essa despesa é reajustada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que até novembro registrava uma alta acumulada de 4,98% no ano. Mas vai depender do mercado.



Além disso, ainda vai pesar no bolso dos paranaenses os tributos, como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).



No caso do imposto voltado a propriedades no meio urbano, a Prefeitura de Curitiba conseguiu aprovar recentemente na Câmara Municipal a atualização da Planta Genérica de Valores (PGV), que serve de base para o cálculo do imposto. Com as novas regras, mais de 80% dos imóveis da capital paranaense terão aumento no tributo. A variação média, segundo o Executivo municipal, será de 12,4% no valor do imposto para os imóveis, mas há casos em que essa atualização pode representar um acréscimo de 30%. Os valores devem ser divulgados em breve.



Já quanto ao imposto dos veículos, a alíquota definida pelo Governo do Paraná é a mesma de 2022, de 3,5% ou 1% do valor do veículo (carros elétricos, por exemplo, têm uma alíquota menor). Ou seja, um carro que custa R$ 40 mil terá de pagar R$ 1,4 mil em tributo. Já um carro que custa R$ 100 mil pagará R$ 3,5 mil.



Entretanto, a valorização dos carros seminovos pode fazer com que os proprietários sintam um aumento no valor do imposto em relação ao ano anterior. Isso porque o IPVA é calculado sobre o valor venal do veículo no mês de setembro de 2022 na tabela Fipe, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.



Inclusive, cálculos da fintech Zapay, divulgado em dezembro, aponta que os donos de carros, motos e utilitários pagarão, em média, 12% a mais do que pagaram no início do ano passado.



Pagamento em cota única de tributos garante desconto

Para quem possui uma reserva financeira, uma boa maneira de economizar no pagamento de tributos é aproveitar o dinheiro guardado para pagar a cota única do IPTU e do IPVA.



Em Curitiba, a Prefeitura ampliou de 4% para 10% o desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 para pagamento à vista. A medida tem como objetivo minimizar o impacto da atualização da Planta Genérica de Valores (PGV).



Já no caso do IPVA, o pagamento à vista do imposto garante 3% de abatimento. Além disso, o governo paranaense anunciou recentemente novas formas de pagamento do tributo, que não garantem nenhum tipo de desconto, mas facilitam a vida do contribuinte.



Assim como em 2022, o Estado mantém a possibilidade de quitação em cinco parcelas. Agora, porém, será possível também pagar com cartão de crédito, o que permite parcelar o imposto em até 12 vezes. Além disso, também haverá a opção de pagamento da Guia de Recolhimento com QRCode via PIX, o que traz mais facilidade para o contribuinte. A quitação pode ser feita nos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos, não se restringindo aos conveniados com o Estado.