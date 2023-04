Arte Bem Paraná

O prazo para os brasileiros enviarem declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao ano-base 2022 ao fisco se encerra no dia 31 de maio. Apesar de ser uma obrigação anual, a apresentação do documento gera inúmeras dúvidas na população. Por isso, o curso de Ciências Contábeis da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) irá promover, no dia 25 de abril, um dia de atendimentos tanto à comunidade interna quanto externa da Instituição para esclarecer as regras e critérios para quem precisa declarar o tributo.

Coordenador do curso, vinculado à Escola de Negócios da Universidade, o professor Hugo Dias Amaro comenta sobre a importância e a obrigatoriedade da declaração do IRPF para evitar problemas futuros aos contribuintes.

“Declarar os impostos envolve muitos fatores técnicos que podem gerar dúvidas para aqueles que não fazem parte da área de contabilidade e, muitas vezes, criam uma grande ‘dor de cabeça'”. diz o especialista. “Por isso, docentes e estudantes do Curso de Ciências Contábeis da PUCPR se mobilizam para auxiliar a população sobre como preencher a declaração de forma correta e facilitar esse momento para todos que necessitam de suporte”.

Tira-dúvidas – No dia 25 de abril, docentes e acadêmicos da Universidade estarão disponíveis para tirar dúvidas presencialmente sobre o tema. A ação é gratuita, aberta a todos e ocorre das 13h às 17h30, no Hub de Empreendedorismo e Inovação, localizado no térreo da Escola de Negócios da instituição, no Bloco 4 (Laranja) do câmpus de Curitiba.

Serviço:

Tira-dúvidas sobre a declaração do IRPF na PUCPR

Ação presencial: 25 de abril, das 13h às 17h30, no Hub de Empreendedorismo e Inovação da Escola de Negócios da PUCPR

Rua Imaculada Conceição, 1155 – Prado Velho – Curitiba (PR) – Bloco 4 (Laranja) – Térreo