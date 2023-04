Arte Bem Paraná

Com o objetivo de auxiliar a comunidade no preenchimento da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), para que a população entregue informações sem erros e não corram o risco de cair na “malha fina”, acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Positivo (UP) oferecem orientação gratuita, com supervisão dos professores. Os atendimentos acontecem na Praça Osório, em duas datas: no último sábado de abril, dia 29, das 9h às 12h e das 15h às 17h; e no dia 20 de maio, sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os atendimentos são por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia, e mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível, que será doado para instituição de caridade.

O serviço é oferecido para quem obteve rendimentos de até R$ 60 mil no ano de 2022, com foco nas pessoas que necessitam de auxílio e atendimento e não possuem condições ou acesso aos serviços realizados pelas assessorias contábeis.

Serviço

Orientação Imposto de Renda – Universidade Positivo

Local: Praça Osório, 125 – Centro (em frente à universidade)

Datas: sábado, 29 de abril, das 9h às 12h e das 15h às 17h; sábado, 20 de maio, das 9h às 12h e das 14h às 17h