Prazo para a entrega da Declaração 2023 começa no dia 15 de março (Arquivo/ABr)

Uma das dúvidas mais frequentes para quem irá declarar o imposto de renda pela primeira vez é sobre quais documentos são necessários para realizar a declaração. Diretores executivos da NTW apontam abaixo o que não se pode esquecer.

Informações gerais do contribuinte e dependentes; cópia completa da ultima declaração de IR; Dados da conta para restituição ou débitos; Atividade profissional exercida; Informe de rendimento de instituições financeiras, aposentadoria, pensão, etc; Informe de rendimento do plano de saúde; Despesas médicas e odontológicas; Comprovantes de despesas com educação.

Além disso, o contribuinte que possuir imóveis e veículos deve declarar: a data de aquisição, área do imóvel, IPTU, registro de inscrição no órgão público e registro no cartório de imóveis e no caso de veículos deve incluir o numero do Renavam.



Prazo

Começa, no próximo dia 15 de março, o período para o envio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2023 à Receita Federal. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento, disponível tanto pelo Programa Gerador de Declaração (PGD), via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda, on-line ou em aplicativo para iOS ou Android.



A medida visa minimizar erros e oferecer maior comodidade aos contribuintes, já que o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser preenchidas uma a uma pelo declarante, que é responsável por confirmar, alterar, incluir ou excluir dados.

A Receita Federal espera receber entre 38,5 milhões e 39,50 milhões de declarações dentro do prazo estipulado, que vai até 31 de maio. No Paraná, estima-se que 2,5 milhões de declarações serão entregues no prazo. Segundo a instituição, o uso da declaração pré-preenchida deve alcançar 25% dos contribuintes.