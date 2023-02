A Vale registrou lucro líquido de US$ 3,724 bilhões no quarto trimestre de 2022, 30,4% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2021 e 16,4% do registrado no terceiro trimestre de 2022. No ano, o lucro foi de US$ 16,7 bilhões, 32,3% abaixo do contabilizado em 2021.

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 16, o Ebitda ajustado no quarto trimestre de 2022 atingiu US$ 4,626 bilhões, ante US$ 4,726 bilhões no quarto trimestre de 2021. No ano de 2022, o indicador foi a US$ 19,760 bilhões, 37,9% abaixo do apontado em 2021.

A receita líquida de vendas alcançou US$ 11,941 bilhões, 8,9% abaixo do valor registrado no quarto trimestre de 2021.

O fluxo de caixa livre ficou em US$ 5,7 bilhões em 2022, ante US$ 20 bilhões um ano antes.