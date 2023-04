Gilson Abreu/AEN

O Valor Bruto da Produção (VBP) de 2023 é projetado em R$ 1,2 trilhão no Páis, com crescimento de 4,7%. As lavouras têm faturamento previsto de R$ 878,6 bilhões, e a pecuária, de R$ 350,7 bilhões. O Paraná, um dos principais estados produtores, tem estimativa de VBP de R$ 162,3 bilhões.



Os cinco estados que ocupam a liderança no VBP são Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que respondem por 60,8% do VBP do país.



O VBP fechou 2022 em R$ 1,189 trilhão no País e no Paraná foi de R$ 142,1 bilhões. Nesta estimativa, o Paraná toma o segundo lugar de São Paulo (R$ 141 bi).