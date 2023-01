Combustíveis pode ter alguma oscilação no Estado (José Cruz/ABr)

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou na primeira quinzena de janeiro de 2023 aumento de 1,89% em comparação com dezembro de 2022, com valor médio de R$ 5,264.

Seis estados apresentaram queda de preços, incluindo o Paraná, onde o valor médio teve baixa de 0,67% em relação a dezembro passado.

As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas entre os dias 1º e 15 de janeiro.