Franklin de Freitas

Segundo a pesquisa mais recente do Instituto Paranaense de Pesquisa do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), que é integrante do Sistema Secovi-PR, sobre o setor, o ticket médio dos imóveis residenciais na capital paranaense chegou a R$ 373.970,00 em janeiro de 2023, 7,4% a mais do que se teve no primeiro mês do ano passado (R$ 348.234,00).



O valor ficou bastante próximo do levantado em dezembro, quando o ticket médio chegou a R$ 376.079,00 – queda de 0,6%, somente. Bom sinal para quem adquire um imóvel tendo uma revenda futura em mente.



“O fato de o ticket médio ter se mantido praticamente o mesmo de dezembro e ter registrado um aumento considerável em comparação com janeiro de 2022 é um indicativo de que os imóveis são uma modalidade de investimento a ser considerada”, acrescenta Josué de Souza, vice-presidente de Comercialização Imobiliária do Secovi-PR, Josué de Souza.



O que também subiu foi o ticket médio dos aluguéis de imóveis residenciais em Curitiba, que ficou em R$ 1.584,00 em janeiro , crescimento de 19,3% em comparação com o início do ano passado (R$ 1.328,00).