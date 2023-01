A nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, garantiu que vai promover o incentivo à agricultura familiar com boas práticas agrícolas. Durante discurso de posse no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), ela disse que irá garantir compromisso com de reforçar compromisso com sustentabilidade socioambiental.

“Vivemos em uma sociedade em profundas transformações, que exige de nós a construção permanente de novas relações entre as pessoas e o banco. Atuamos na cadeia de valor do agronegócio, dos agricultores familiares aos grandes conglomerados”, disse. “Vamos promover ainda mais as boas práticas agrícolas, com apoio destacado à agricultura familiar.”

Ao citar o empreendedorismo, a nova presidente do banco declarou que quer assumir compromisso com funcionários, clientes e sociedades. “Vamos entregar um banco sob medida para cada cliente, superando as expectativas dos mais diversos públicos”, afirmou. “Sociedade exige de nós novo relacionamento de pessoas com banco.” Referindo-se ao secretário-executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, ela declarou que “dar crédito é acreditar nas pessoas”. “Nós acreditamos nos brasileiros.”

No discurso, Medeiros também afirmou que a diversidade ainda precisa avançar bastante no banco. Sendo a primeira mulher a assumir a presidência da instituição, ela disse que “não vamos ficar apenas no aspecto simbólico da minha nomeação”, garantindo ações concretas para aumentar a diversidade.