Comércio faz liquidação no início de janeiro para preparar as vendas de fevereiro, quando o ano “começa” (Franklin de Freitas)

O ano de 2023 começou com a promessa de boas ofertas para os consumidores curitibanos. É que lojas físicas e virtuais de segmentos diversos do varejo realizam a tradicional queima de estoque do início de ano, oportunizando a aquisição de produtos variados com até 80% de desconto. Nas vitrines de lojas pelo Centro de Curitiba alguns dos termos que mais aparecem são “liquidação”, “desconto” e “promoção”.



As liquidações de começo de ano já são uma tradição no Brasil, ajudando as lojas a venderem produtos remanescentes em seus estoques a preços reduzidos para abrir espaço para o estoque do próximo ano. Em grande parte dos estabelecimentos a promoção só acaba quando o estoque também chegar ao fim.



“As vendas começam mesmo em fevereiro. Agora é mais vender para liberar o estoque e trazer os produtos novos nos próximos meses. A promoção vai até durar o estoque”, afirma o gerente de uma loja de roupas na Rua XV de Novembro, no Centro da capital paranaense, que está com a promoção de o cliente comprar um produto e ganhar outro do mesmo modelo (o famoso ‘dois por um’).



Já na loja da Bali Hai, também no Centro de Curitiba, a liquidação de verão teve início já em dezembro. Segundo Willian Guilherme, subgerente da loja que fica na Rua XV, ao lado da Estação Tubo Central, a promoção (com até 50% de desconto em todos os produtos da loja) segue por tempo indeterminado, por ainda ter bastante produto na loja e também para agradar ao público.



“Enquanto durar o estoque ou enquanto o chefe falar que continua, segue a promoção. É para agradar o público, trazer mais movimento para a loja e também é uma forma de marketing, para divulgar nossos produtos”, explica Willian, citando que tênis, camisetas e bonés são os produtos mais procurados. “Agora [começo de janeiro] o movimento está um pouco mais baixo, uma galera foi viajar, mas antes da virada estava bombando. Mas ainda está tendo bom movimento e temos uma expectativa bem positiva para sexta e sábado, que o Centro enche e as lojas, também.”



Promoções e mais promoções

Não são só as lojas de roupas, no entanto, que participam da onda de promoções no começo de ano. O Magalu, por exemplo, realiza a partir de amanhã a 30ª edição da Liquidação Fantástica, uma das maiores e mais tradicionais queimas de estoque do país. Produtos de diversas categorias estarão com descontos nas lojas físicas e em todos os canais digitais da rede varejista, não raro com fila de clientes na porta das lojas antes da abertura, que acontece às 7 horas. Nesta edição, cada loja terá ofertas de acordo com seu estoque — a disponibilidade e a quantidade de itens vai variar em cada ponto físico. No e-commerce, os clientes poderão aproveitar promoções oferecidas pelos mais de 230 000 sellers do marketplace do Magalu.



A rede Condor, por sua vez, realiza até o dia 8 de janeiro o seu Super Saldão, com ofertas de vários setores das lojas. Além de aproveitarem as promoções, os clientes do Clube Condor concorrerão a cinco viagens no valor de R$10 mil cada da Promoção Verão Premiado, que consiste em reverter um número da sorte a cada R$150,00 em compras. Na compra de material escolar, o cliente multiplica as chances de ganhar. Para participar, é necessário estar com o cadastro completo no Clube Condor e fornecer o número do CPF no caixa.



Já para quem quer viajar, o turismo também está com promoções. A CVC, uma das maiores operadores de viagens do país, está realizando a “Liquida Verão”, ofertando viagens nacionais e internacionais a preços reduzidos, para embarques ainda nas férias de janeiro, Carnaval e baixa temporada. A promoção segue até 27 de janeiro e, além dos preços baixos, o consumidor ainda tem a possibilidade de parcelar o pagamento em 10 vezes sem juros e outras vantagens, como cortesia na hospedagem para crianças com até 12 anos e hospedagem em hotéis nacionais e internacionais com até 50% de desconto.



Dicas para o consumidor evitar dor de cabeça na hora de ir às compras

Descontos atrativos, facilidades na hora do pagamento, parcelamentos sem juros… Os atrativos são muitos. Mas antes de cair em tentação, algumas dicas podem ajudar a garantir que o consumidor terá, efetivamente, um período de boas compras. E a primeira delas é organizar as contas de início de ano antes de gastar, garantindo que haverá uma reserva financeira para cobrir despesas como IPVA, IPTU, material e uniforme escolar, etc.



Cláudia Silvano, que é coordenadora do Procon-PR, também ressalta a importância de o cliente verificar se, de fato, o desconto oferecido vale a pena. Isso pode ser feito através de ferramentas como o “Menor Preço”, do Nota Paraná, que apresenta a evolução do preço de diferentes produtos ao longo do tempo, oportunizando ao consumidor saber se há, de fato, uma promoção e o quão vantajosa é a mesma.



Além disso, num tempo em que o comércio virtual ganha cada vez mais força, é também importante que o consumidor, além de pesquisar preços, tome cuidado com relação ao estabelecimento em que fará a compra online. “Se viu uma oferta, em vez de clicar no link o cliente digita o nome da loja no seu navegador e faz a pesquisa, sempre optando por lojas que tenham uma tradição. Não dá para comprar em qualquer site porque o cliente pode cair numa arapuca”, afirma Silvano.