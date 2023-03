Combustível caro influenciou no resultado do ano (Marcello Casal Jr/ABr)

O varejo paranaense fechou 2022 com alta de 3,97% conforme dados da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Os setores com maiores crescimentos de vendas no acumulado do ano foram combustíveis (26,33%), livrarias e papelarias (23,03%), calçados (21,12%), óticas, cine-foto-som (17,4%) e vestuário e tecidos (10,17%).

Por outro lado, alguns setores apresentaram redução no faturamento, entre eles, materiais de construção (-8,98%), móveis, decorações e utilidades domésticas (-6,44%), lojas de departamentos (-3,77%) e farmácias (-1,5%).



O Natal de 2022 foi melhor do que o ano anterior, com volume de vendas 3,2% superior. Já na comparação com novembro, as vendas de fim de ano foram 9,4% maiores. Os setores mais beneficiados com as compras natalinas foram calçados (56,95%), vestuário e tecidos (45,62%) e livrarias e papelarias (30,15%).



Regional

O comércio de Curitiba e Região Metropolitana teve o melhor desempenho do ano, com elevação de 7,49% nas vendas, sobretudo das livrarias e papelarias (35,26%), combustíveis (27,83%) e calçados (20,07%).



A região de Maringá teve aumento de 6,49% nas vendas, com destaque para os setores de combustíveis (22,58%) e óticas, cine-foto-som (21,86%).



Também registraram crescimento o varejo das regiões Oeste (1,03%), Sudoeste (0,61%) e Ponta Grossa (0,44%).



A única região com redução nas vendas em 2022 foi Londrina, com baixa de 2,22%.



Confiança

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) caiu novamente no Paraná. O indicador ficou em 109,9 pontos em fevereiro, com queda de 4% em relação a janeiro. Com informações da Fecomércio-PR