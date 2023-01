Rafael Silva/Cohab

Mais de 400 imóveis populares estão disponíveis para inscritos e inscritas na Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) com renda mensal superior a R$1,6 mil. Para realizar o sonho da casa própria é necessário fazer a inscrição no cadastro de pretendentes, de maneira simples e rápida.

Os cidadãos e cidadãs interessados têm duas opções para se inscrever na Cohab: de forma presencial nas agências de atendimento localizadas nas Ruas da Cidadania e Administrações Regionais; ou então realizar a pré-inscrição online no site Companhia.

Quem escolhe a segunda opção não precisa se deslocar até uma agência da Cohab, pois todo o processo é efetivado pela internet. É necessário possuir uma conta de e-mail válida e um equipamento (celular, câmera fotográfica, tablet) que gere arquivos individuais em formato JPG, PNG, BMP, TIFF ou PDF, com a imagem legível dos documentos solicitados.

Os documentos são analisados e caso cumpram os requisitos exigidos a inscrição é efetivada.

Presencial

Para quem preferir, permanece disponível a opção de inscrição em uma das agências da Cohab. Para isso, o interessado ou interessada deverá agendar atendimento por meio do serviço Alô Cohab, nos telefones 0800 0413233 ou 3221-8133, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas.

No horário agendado a pessoa deverá comparecer na agência de atendimento indicada pelo Alô Cohab com os seguintes documentos (pessoas casadas ou em união estável devem levar documentos do casal):

– Carteira de Identidade

– CPF

– Comprovante de rendimentos do último mês

– Comprovante de residência com CEP atualizado em nome do pretendente à inscrição;

– Carteira de Trabalho e/ou outro documento que contenha número do PIS/PASEP/NIS;

– Certidão de Nascimento ou carteira de identidade dos filhos e enteados menores de 18 anos;

– Carteira de Identidade e CPF de pessoa com deficiência maior de 18 anos (filho ou dependente)

– Contrato de locação ou último recibo de pagamento de aluguel, quando residir em imóvel alugado.

Requisitos

Para ter a inscrição efetivada, a pessoa precisa estar enquadrada nos seguintes requisitos:

– Ter 18 anos completos;

– Residir em Curitiba;

– Não ter o CPF e nome vinculados a imóvel financiado ou quitado em território nacional;

– Não ter o CPF e nome relacionados no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT;

– Não ser ou ter sido mutuário da Cohab Curitiba, nem ter feito parte de contrato de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação – SFH.

Convocações

Atualmente, a Cohab oferta aos inscritos imóveis em parceria com a iniciativa privada. Quando uma inscrição é classificada de acordo com a faixa de renda e ordem cronológica de inscrição, o candidato recebe por e-mail um comunicado com os empreendimentos disponíveis.

No caso de interesse em adquirir uma unidade habitacional, a pessoa convocada agenda seu atendimento junto ao Setor de Correspondente Bancário da Cohab, para fazer simulações e conhecer as condições de financiamento.

Se houver interesse na contratação, o inscrito providenciará os documentos necessários para adesão ao imóvel e aguardará a análise do cadastro. Se aprovado pelo agente financeiro Caixa Econômica, o candidato fará a assinatura do contrato e aguardará a finalização das obras e entrega das chaves.

Vantagens

Ao adquirir um imóvel por meio da Cohab, a pessoa inscrita pode encontrar uma série de vantagens em relação a aquisição direto com construtoras ou imobiliárias, como descontos no valor final, subsídios para facilitar a entrada, e em alguns casos isenção das taxas documentais.

Informações atualizadas

Para manter o cadastro ativo é necessário renovar a cada 12 meses, para que as informações estejam sempre atualizadas – em especial o endereço de e-mail para receber convocações e a faixa de renda, para que o chamamento seja compatível com a capacidade de pagamento da pessoa inscrita.

Conheça os empreendimentos disponíveis para inscritos com renda acima de R$ 1,6 mil.