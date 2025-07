Semana da Economia dos Armazéns da Família tem arroz, leite, óleo e frango com preços reduzidos (Foto: Ricardo Marajó/SECOM)

A Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba tem, nesta semana, seis produtos com preços ainda mais em conta.

Entre os destaques da semana estão o arroz parboilizado Buriti (5 quilos) por R$ 17,19 e o leite integral Tirol (1 litro) por R$ 3,89, itens indispensáveis na mesa dos curitibanos. Outra item importante é o leite Nestogeno 2 (400 g), voltado para crianças a partir de seis meses, disponível por R$ 17,99.

Também entram na lista o óleo de soja Coamo (900 ml) por R$ 5,89, a coxa e sobrecoxa congelada Pioneiro (1 quilo) por R$ 8,15, além do papel higiênico Fofinho (4 rolos), o custo de apenas R$ 4,29.

A Semana da Economia vai de terça-feira (1/7) a sábado (5/7), com preços ainda mais acessíveis para ajudar as famílias a manterem a despensa abastecida sem comprometer o orçamento.

Esses produtos compõem refeições nutritivas e ajudam no preparo de alimentos do dia a dia como arroz com frango, acompanhamentos para o café da manhã e alimentos voltados ao público infantil. Além disso, itens de higiene pessoal também fazem parte, reforçando o cuidado integral com as famílias atendidas.

Semana da Economia atende milhares de famílias

A Semana da Economia reforça o compromisso da Prefeitura de Curitiba em auxiliar as famílias de baixa renda a ter acesso a produtos mais baratos que no varejo convencional.

O programa Armazém da Família, uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, atende 353 mil famílias cadastradas na capital, beneficiando cerca de um milhão de curitibanos. Famílias com renda de até cinco salários mínimos podem se cadastrar para ter acesso a produtos com preços reduzidos. Além disso, 163 entidades sociais e filantrópicas também são atendidas pelo programa.

O secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Leverci Silveira Filho, ressalta que a iniciativa tem um impacto positivo no orçamento das famílias. “Essa medida reforça nosso compromisso em oferecer alimentos de qualidade a preços acessíveis, permitindo que os curitibanos mantenham uma alimentação equilibrada sem comprometer as finanças domésticas”, afirma.

Atendimento

Os Armazéns da Família funcionam de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.