Franklin de Freitas

Outubro registrou o maior tíquete médio de 2022 em relação às vendas de imóveis residenciais usados em Curitiba. No mês, o valor chegou a R$ 398,6 mil. O recorde do ano até então havia sido constatado no mês imediatamente anterior – setembro, com R$ 396,7 mil.



Os dados são do levantamento mais recente do Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial (Inpespar), integrante do Sistema Secovi-PR, sobre o setor imobiliário na capital paranaense.



Apesar do crescimento na média do valor das unidades para fins residenciais negociadas, as vendas registraram leve queda em outubro em comparação com períodos anteriores.



No décimo mês do ano, o índice de Vendas de Usado Sobre Oferta (VUSO) de imóveis residenciais em Curitiba ficou em 4,2%, 0,8 ponto percentual (p.p.) abaixo de setembro (5%) e 2,4 p.p. a menos do que se teve em outubro do ano passado (6,6%). Tomazini, entretanto, explica que esse movimento já era esperado.



“É natural que o período eleitoral traga incertezas que refletem, de certa forma, em todos os segmentos da economia. Ressalte-se, porém, que, apesar da pequena queda, o patamar segue alto, reforçando o ciclo de estabilização de 2022 como um todo”, afirma Luciano Tomazini, presidente do Inpespar.



O contexto político, social e econômico também resultou em queda tímida no número de financiamentos para a aquisição de imóveis residenciais usados na cidade. Se em setembro essa modalidade de pagamento foi utilizada em 70,9% das negociações, em outubro ela respondeu por 68,1% dos negócios fechados, queda de 2,8 p.p.