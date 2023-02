Divulgação/Assessoria de Imprensa

Em 2022, o mercado de duas rodas no Paraná registrou um crescimento nas vendas de 7,3%. Foram 54.814 unidades comercializadas no ano passado ante 51.064 em 2021. É o melhor resultado nos últimos dez anos – em 2012 foram emplacadas 62.301 de exemplares.



Curiosamente, a crise econômica desencadeada pela Covid-19 é um dos fatores que têm puxado o volume de emplacamentos para cima.



“Como reflexo da pandemia, muitas pessoas deixaram de usar o transporte coletivo e migraram para as motos com intuito de adquirir um meio de locomoção de maior agilidade e menor custo”, observa Rudney Doscher, diretor de Operações da Honda Blokton.



Por ser a concessionária de motos que mais vende no estado, a empresa paranaense é um termômetro para o desempenho do setor no Paraná. A Blokton também registrou em 2022 uma alta na casa dos 7% entre modelos zero km.



Na avaliação do executivo, mesmo com a produção industrial reduzida em 2021, o mercado continuou com uma maior intenção de compra, o que acabou impactando nos números de vendas ao longo dos 12 meses seguintes.



“O aumento da produção acelerou o faturamento de motos novas pelas fabricantes, diminuindo a fila de espera, principalmente no último bimestre de 2022”, salienta Doscher. Na Blokton, por exemplo, o tempo de entrega reduziu em 25%.



As categorias voltadas para o uso urbano foram as mais procuradas. No Brasil, representaram mais de 75% dos novos licenciamentos em duas rodas em 2022. Para se ter uma ideia, as líderes de vendas Honda Biz e CG 160 tiveram um aumento de 10,3% na Blokton. A rede também teve um aumento de 7,5% na compra por exemplares de alta cilindrada.



O varejo de motocicletas no país deve registrar um incremento nas vendas de 9,4% em 2023 comparado a 2022 (1,49 milhão contra 1,36 milhão). A projeção é da Abraciclo, associação nacional que reúne as fabricantes de motocicletas. O Paraná deve acompanhar esse ritmo, porém ainda não há uma perspectiva anunciada por representantes do comércio.



No Brasil, no ano passado o número de motocicletas negociadas aumentou 17,7% na comparação com o ano anterior. Foram 1.361.941 unidades emplacadas contra 1.156.776 em 2021, sendo o melhor resultado em oito anos.