Arquivo/ABr

As vendas de motos no Brasil aumentaram 15,70% em novembro em relação a igual mês do ano passado, atingindo 123,206 mil unidades, conforme dados divulgados na manhã desta sexta-feira, 2, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Na comparação com outubro, a alta foi menos expressiva, de 2,44%. Já no acumulado do ano até novembro, os emplacamentos de motos, que chegam a aproximadamente 1,230 milhão, superam em 17,71% o número de motos licenciadas em igual intervalo de 2021.

O balanço referente a motos foi destacado pelo presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr, no comunicado da entidade. “O segmento de motocicletas, que já superou 1,2 milhão de emplacamentos no ano, tem tido o melhor desempenho entre todos os segmentos automotivos. As motos estão com demanda aquecida também para os próximos meses”, afirmou.

De acordo com o executivo, apesar da retomada da produção de motos pela indústria, a demanda não está sendo totalmente atendida, o que deve manter o bom desempenho “no futuro”, avaliou Andreta Jr.