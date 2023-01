O índice de vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos subiu 2,5% em dezembro ante novembro, a 76,9 no ritmo anual sazonalmente ajustado, segundo dados publicados nesta sexta-feira pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) do país. O resultado, que marcou a primeira alta após seis meses de queda consecutiva do índice, veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 1,0% no mês passado. Em comparação com o mesmo período no ano passado, as vendas pendentes de imóveis caíram 33,8% em dezembro.