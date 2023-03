Divulgação/CMSJP

Os vereadores da Câmara Municipal de São José dos Pinhais aprovaram a volta da festa do Dia do Trabalhador na cidade, na quinta-feira (23). O Projeto de Lei nº 683/2023, do vereador Denilson Grilo (PSD), recebeu aprovação por unanimidade no 2º turno de votação. Diante disso, está de volta – sob sanção do Poder Executivo – o evento popular da festa do “Dia do Trabalhador”, onde passa a ser inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Município de São José dos Pinhais.

Na justificativa do PL, o vereador Denilson Grilo afirma que a celebração da data tem como objetivo promover a festa do Dia do Trabalhador como uma política pública no município voltada ao entretenimento.

“(…) Uma forma de promover uma confraternização e lazer para a classe trabalhadora, que ajuda a construir nosso país e cidade. Queremos voltar a celebrar junto com os trabalhadores e festejar o Dia Trabalhador com shows gincanas e muita diversão na cidade que antes era muito bem recebido e comemorado pela população local. A classe trabalhadora representa a força e dedicação para construir juntos um lugar melhor para todos”, diz a justificativa, acatada pelos vereadores.