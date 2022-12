Lojistas preparam as vitrines para a festa da virada (Valquir Aureliano)

Passado o período de compras de Natal, o momento agora é de preparação para a virada do ano, e as lojas de Curitiba já estão mudando suas vitrines. No calçadão da Rua XV de Novembro, nesta segunda-feira (26), as roupas brancas já estavam nas vitrines, competindo com outras estampas. Tradicionalmente o branco é a cor mais usada na festa de réveillon.



Esta segunda-feira (26) também foi o “Dia da Troca”, movimento popularizado entre consumidores e comércio, que faz a troca de presentes de Natal em circunstâncias especiais, como numeração, cor ou defeitos. A data, embora não oficial, é muito tradicional, e também representa a chance de novas vendas no comércio. Pela experiência, lojistas comentam que muitos que aparecem para uma troca acabam levando mais algum produto.



Outra tradição de fim de ano, além das trocas e roupas brancas, é usar uma peça de roupa, normalmente íntima, que represente o desejo para o próximo ano. O branco, é um desejo de paz. Vermelho, paixão. Amarelo, dinheiro. Verde, saúde e esperança. Prata, novidades e inovação. Dourado, riqueza e sucesso. Laranja, energia e coragem. Rosa, amor e afeto. Lilás e roxo, desenvolvimento espiritual.Azul, harmonia. Preto (sim, preto), independência.



Varejo — O varejo paranaense chegou na reta final de 2022 com alta acumulada, até outubro, de 4,15%. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR. Os setores com melhores desempenhos até o momento são combustíveis (28,6%), livrarias e papelarias (23,86%), calçados (23,23%), óticas, cine-foto-som (21,14%) e vestuário e tecidos (11,55%).