Marcello Casal Jr/ABr

Pautada pela diversidade e inclusão, a Vivo fará uma feira de recrutamento para pessoas com deficiência. Serão ofertadas cerca de 300 vagas em 12 cidades do país. As oportunidades são para São Paulo (SP), Belém (PA), Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), São José (SC), Florianópolis (SC), Cascavel (PR), Londrina (PR), Belo Horizonte (BH), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Aracajú (SE).

As vagas no Paraná estão distribuídas assim: em Curitiba são 40 vagas, Londrina 08 vagas e Cascavel 02 vagas.

Ensino superior não será um pré-requisito. No dia 09 de maio, a companhia promoverá uma feira, em formato virtual, para apresentar a empresa, benefícios e oportunidades. Os interessados precisam se inscrever até o dia 04 de maio pelo link . O processo seletivo será 100% online.

Essas oportunidades reforçam o trabalho da Vivo em promover novas vagas pelo país. A Vivo segue com as contrações em alta. Em 2022 foram cerca de 7.100 admissões em mais de 150 cidades. Como empresa inclusiva, a companhia vem promovendo vagas afirmativas. Para se ter uma ideia, do total de contratações realizadas no ano passado, 47% foram de talentos negros, 7% de pessoas com deficiência e 54% de mulheres.

Para ampliar ainda mais o alcance, os processos seletivos têm sido online e a companhia também tem realizado ações de engajamento para atrair candidatos com perfis variados, como feiras de recrutamento, meet ups, parcerias com instituições educacionais, entre outros. Só em 2022, foram cerca de 40 iniciativas com esse formato. A última delas – feira de recrutamento com vagas para mulheres, contou com mais de 10 mil inscrições.

“Importante destacar que temos reduzido as barreiras de entrada, retirando exigências como inglês de cargos em que seu uso não é essencial e podemos desenvolver a pessoa, uma vez dentro da empresa. Além disso, temos um olhar interno, voltado para ajudar nosso colaborador na construção de suas carreiras. Por isso, também focamos em promoções internas”, observa Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

Para concorrer a uma das vagas da feira de recrutamento de pessoas com deficiência, os interessados precisam ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. Ter um perfil consultivo, analítico, inquieto, curioso, antenado e colaborativo. Ter outras experiências profissionais serão consideradas diferenciais. O salário é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps e licença parental.

Diversidade e inclusão na Vivo

Desde 2018, a empresa possui um sólido programa, o Vivo Diversidade, pautado nos pilares de Gênero, LGBTI+, Raça e Pessoas com Deficiência para assegurar uma cultura mais inclusiva e um ambiente cada vez mais diverso e representativo. Além de colocar em prática ações afirmativas e de letramento, a empresa acredita que o tema diversidade precisa ser abordado com constância e profundidade, em diferentes fóruns, a fim de reforçar o compromisso e o posicionamento da companhia. Pensando nisso, criou a Jornada Vivo Diversidade, com temas que são discutidos ao longo dos meses com toda a empresa. Cada assunto é acompanhado de conteúdo e ações de reflexão, bem como algum marco como o lançamento de uma nova ação, política ou benefício. A empresa está dedicando o mês de abril para tratar com seus colaboradores a temática de pessoas com deficiência e carreira, por meio de lives e workshops.

Além disso, recentemente, a Vivo realizou a Semana da Acessibilidade Digital, evento online voltado para a capacitação de colaboradores internos e parceiros. O encontro contou com cerca de 14 horas de palestras e treinamentos para que as equipes aprendessem ainda mais sobre o tema e, dessa forma, se preparassem para criar e implementar soluções mais acessíveis e inclusivas. A capacitação abordou conceitos de pessoas com deficiência permanente, temporária e situacional. No conteúdo programático, foram trabalhadas questões como UX Design: Interação Acessível – revisão dos 21 critérios da etapa de UX, demonstrações práticas e fóruns de dúvidas; Entendimento dos Testes de Acessibilidade e suas Ferramentas + Framework: Como executar testes de acessibilidade, revisão dos critérios de responsabilidade, entre outros.

Comunicação Corporativa

[email protected]