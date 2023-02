Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen vai dar 10 dias de férias coletivas aos funcionários da linha de produção da unidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A suspensão será a partir da próxima semana e se deve a falta de insumos eletrônicos (semi-condutores) para a produção dos carros.



A montadora concederá férias coletivas entre os dias 22 de fevereiro a 3 de março. A medida irá afetar a as unidades de São Bernardo do Campo (ABC), São José dos Pinhais e São Carlos (SP). Apenas a unidade de Taubaté (SP) continuará produzindo.

A unidade paranaense deve deixar de produzir cerca de 4 mil carros no período. Segundo as informações do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba são produzidos por dia 500 veículos, em média – 500 TCross e 7 Audi Q3. A paralisação será de 10 dias corridos dos quais apenas 8 serão dias úteis.

Em 2022, a montadora usou o lauy-off, suspensão temporária dos contratos de trabalho, para solucionar o problema. A pausa deste início de ano são as férias coletivas definidas pelo empregador, com pagamento dos valores previstos em lei, mas cujos dias serão descontados do período de férias.