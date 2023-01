(Divulgação)

Com a proximidade do começo do ano escolar de 2023, a expectativa das lojas e papelarias que trabalham com material escolar é grande. No grupo Muffato, por exemplo a projeção é de um aumento de 10% em relação às vendas registradas no ano anterior.

Já para os pais, o desafio é conseguir se manter no orçamento em função dos gastos de começo de ano e dos preços. Uma pesquisa do Procon-SP aponta que, em 2022, houve um aumento de custo de mais de 15% nos itens escolares, em comparação com o ano anterior.

“A principal dica para o consumidor é pesquisar bastante, pois esse tipo de produto costuma ter muita variação de preço”, recomenda Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções Digitais.

A variação no preço dos produtos, pode ser uma dificuldade encontrada pelos pais na busca por alternativas que atendam às demandas das escolas e possam garantir o bom desempenho dos filhos. Para o professor de economia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, Miguel Bruno, a variedade de produtos e as formas de pagamento facilitam na hora de economizar.

Nas lojas do grupo Muffato, os produtos de material escolar podem ser parcelados em até 10 vezes, sem juros, em diversos cartões no grupo Muffato. Já a rede Casas China investiu na variedade com a compra de 5 milhões de itens de diversas marcas e parcelamento em até 12 vezes, sem juros. Entre os itens, por exemplo, há mochilas a partir de R$ 39,99, Tesoura Tramontina por R$ 7,99 e estojo VSS por R$ 4,99.

Segundo o diretor da empresa, Douglas Nomura, a Casa China trabalha o preço de maneira muito agressiva, o que é fundamental para a categoria de materiais escolares. “A compra dos itens da lista coincide com um momento do ano em que as famílias estão com seus orçamentos mais apertados e a Volta às Aulas é uma das principais datas em nosso calendário, por isso nos preparamos sempre com antecedência para conseguir negociações especiais com os fornecedores e deixar os nossos preços ainda mais competitivos”, destaca.

De acordo com o professor Miguel Bruno é importante planejar os gastos e pesquisar as alternativas antes de realizar as compras. “Para quem deseja gastar menos, vale analisar a lista com calma e reorganizar os itens. No plano de ação, o consumidor pode entrar em contato com outros pais para comprar os materiais em conjunto e obter descontos, além de observar os materiais que estão disponíveis em casa para reutilizar ou trocar com outras pessoas”, frisa.



Compra nas lojas online – Para os pais que estão com pouco tempo para pesquisas preços, a fica é recorre as compras online. No entanto, é importante ficar de olho nos prazos de entrega. Na rede Casas China, há também a facilidade das compras serem feitas por whatsapp.

Um benefício que as compras online oferecem é a praticidade na hora de realizar as pesquisas, sem precisar andar de loja em loja. Com apenas um clique, é possível visualizar uma grande variedade de opções do mesmo produto e comparar os preços para encontrar o que melhor se encaixa no orçamento. “Existem ferramentas que facilitam a comparação de valores, como o Google Shopping. Essa busca deve ser feita com pelo menos três outros portais, para que seja possível encontrar um bom negócio”, diz Rodrigo Garcia, diretor-executivo da Petina Soluções Digitais.

Em alguns marketplaces, é possível adquirir cupons de desconto através da quantidade de negociações que se realiza durante o ano. Com isso, é possível utilizá-los para conseguir uma redução no valor final de suas compras. “O Mercado Livre possibilita desbloquear diversos benefícios a partir da quantidade de itens que adquire ao longo do tempo. Ganhar frete grátis ou um desconto no produto desejado é excelente, por isso, recomendo que se realize as negociações através da internet. Além de não precisar sair de casa e gastar com o transporte, o cliente consegue poupar seu tempo e economizar de várias maneiras”, aconselha o diretor-executivo.

Evitar gastos desnecessários

Ao realizar compras em lojas físicas, é normal que os filhos queiram participar do momento, para escolher os materiais. Os estabelecimentos sempre estão com diversas opções de um mesmo produto, e isso acaba gerando vontade de adquirir o que é mais atrativo aos olhos das crianças, e não o que está mais em conta. “Ao realizar as compras por marketplaces, você não gasta com coisas desnecessárias, compra somente o que é de fato necessário para o ano letivo. É possível filtrar no próprio aplicativo por itens mais baratos e que sejam indispensáveis”, finaliza.