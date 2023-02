Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Centro Universitário Integrado realiza o webinar Agro do Futuro – Inovação e Novas Formas de Aprender. O evento virtual ao vivo acontecerá amanhã (23 de fevereiro), às 19h e as inscrições gratuitas já podem ser feitas pelo link http://bit.ly/40VXsXr

Neste seminário será explanado sobre o novo perfil do profissional do agronegócio, as exigências atuais do mercado, as principais tendências do setor e o que o segmento espera do novo engenheiro agrônomo.

Entre os palestrantes confirmados no webinar estão Dalana de Matos, head of Learning Experience da AgTech Garage; Fábio Guerra, head Brasil e Paraguai da Syngenta Seeds e Sócio da Cumbre; Rafael Zampar, diretor de Negócios do Grupo Integrado e Jeferson Vinhas, CEO da mesma instituição.

“O mercado de trabalho para os profissionais de agronomia está passando por mudanças significativas, impulsionado principalmente pela evolução da tecnologia, da necessidade de aumento da produtividade e da crescente preocupação com a sustentabilidade. Por isso, o segmento espera que o novo agrônomo seja capaz de dominar tecnologias, ter conhecimentos técnicos sólidos, habilidades de gestão, visão sustentável e saber se comunicar”, explica Rafael Zampar.

Inovações no agro

Atento a essa realidade, o Centro Universitário Integrado criou a Vertical do Agro, um ecossistema inovador no Brasil com soluções diferenciadas que ajudam a gerir a carreira do estudante desde quando ele pensa em fazer a graduação superior até depois de formado.

A iniciativa se baseia em três pilares que envolvem educação, inovação e tecnologia. A nova matriz curricular foi estruturada em formato inédito no país, com disciplinas interligadas e complementares. Cada módulo é formado por três disciplinas, sendo que duas funcionam como base para a aplicação dos conhecimentos a uma terceira.

Em setembro de 2022, o Integrado iniciou uma parceria com o AgTech Garage, o principal hub de inovação aberta do agronegócio da América Latina e um dos maiores do mundo, e se tornou a primeira instituição de ensino superior do Brasil a ter parceria. A conexão entre a academia e o mercado permitirá aos estudantes do agro uma formação técnica, prática, multidisciplinar, diferenciada e a interação com mais de 80 empresas do segmento.

Agronomia semipresencial

O Integrado também disponibiliza o curso de Agronomia na metodologia semipresencial, reconhecida e autorizada pelo Ministério da Educação (MEC). Dessa forma, os calouros têm mais uma opção para estudar com flexibilidade de horários, no conforto de suas residências ou entre uma pausa e outra no trabalho, de acordo com a organização de seu tempo e com a experiência da sala de aula.

No curso de agronomia, o campus é instalado dentro de uma fazenda experimental própria com 100 hectares, com amplo espaço para ensino e pesquisa. As aulas presenciais vão acontecer desde o primeiro semestre e serão realizadas uma vez por mês, o dia todo aos sábados.

“Os conhecimentos agronômicos podem ser desenvolvidos a partir de um bom material online em plataformas EAD, bem como em encontros presenciais. Por isso, além da metodologia presencial de entrega de cursos de graduação, hoje temos também a oportunidade de aprender agronomia em uma metodologia semipresencial”, destaca o diretor de Negócios do Grupo Integrado.

Zampar ressalta que o campo de atuação para os novos agrônomos é amplo e que os futuros profissionais poderão atuar em diversas áreas como na indústria alimentícia, no setor de bioenergia, na área de biotecnologia, entre outros.

“Queremos ser uma referência no ensino, pesquisa e tecnologia do agro em todo Brasil. Vemos que há muitas iniciativas de pesquisa, tecnologia e inovação do segmento, mas que ficam isoladas e demoram a se conectar ou gerar sinergia. Com essas parcerias, vamos juntar essas pontas e proporcionar resultados mais ágeis”, complementa Jeferson Vinhas, CEO do Grupo Integrado.

Serviço

O que: webinar Agro do Futuro – Inovação e Novas Formas de Aprender

Quando: Amanhã (dia 23 de fevereiro), às 19h

Quanto: Gratuito

Onde se inscrever: pelo link http://bit.ly/40VXsXr