O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, recebe nesta segunda-feira, 20, em reunião do Conselho da Casa o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

O industrial abriu a reunião elogiando a iniciativa de Dias de trabalhar para consolidar um fundo de investimento, com a ajuda da parceria privada, para garantir recursos para as pessoas que estão hoje cadastradas no Bolsa Família e que se encontram no auge da sua capacidade produtiva e espírito empreendedor.

Josué disse ter gostado das palavras do ministro que, no último dia 15 esteve reunido com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin. No encontro, Dias disse a Alckmin que cuidar da área social, mas também preparando as pessoas para o mercado de trabalho e sair do cadastro do Bolsa Família.

“Gosto da ideia de um fundo garantidor para quem quer empreender”, disse Josué, ressaltando ainda a disposição e Dias em contar com o Sistema “S” no treinamento e formação das pessoas cadastradas no Bolsa Família de modo que as pessoas possam empreender e que as linhas de financiamentos não se tornem em fundos perdidos.

“A ideia é gerar empregos e tirar as pessoas da dependência dos programas sociais”, disse Josué destacando que Dias tem a ambição de tirar 1 milhão de pessoas do cadastro do Bolsa Família ainda este ano e que a expectativa é que São Paulo contribua com 200 mil pessoas.

“Quando fui convidado pelo presidente Lula para assumir o ministério disse a ele que gostaria de cuidar da área social, mas de poder contar com a ajuda dele para criar condições para o desenvolvimento e geração de emprego para poder tirar as pessoas do cadastro do Bolsa Família”, disse o ministro.

Ainda, segundo o ministro, é preciso criar condições para as pessoas saírem da pobreza e ingressarem ao mercado de trabalho.