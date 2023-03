(Divulgação)

A WeWork, líder global em espaços de trabalho flexíveis, está expandindo sua presença no Brasil e lançando novas opções de contratação de espaços de trabalho e para eventos. A marca acaba de chegar ao estado do Paraná por meio de 19 parcerias locais em cidades como Curitiba, Londrina, Cascavel, São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu. Os espaços entraram para a rede da WeWork no Brasil por meio do marketplace da marca, Station by WeWork, plataforma na qual é possível locar espaços em tempo real e sob demanda em todos os estados brasileiros.

Nele, coworkings (espaços de trabalho flexíveis) e espaços para eventos de todo o Brasil podem se conectar e se beneficiar de ter uma marca global como parceira. Eles passam a otimizar tempo e dinheiro com o acesso à demanda de milhares de membros da WeWork no Brasil e no mundo, e a atração de novos clientes, que segue sob responsabilidade da marca. Isso traz visibilidade e otimização da lucratividade para os parceiros locais. A WeWork LatAm está investindo milhões em tecnologia, como a plataforma Station by WeWork para continuar crescendo na América Latina e expandir a capilaridade da marca.

“Temos acesso ao comportamento de trabalho de mais de 85 mil funcionários e membros na América Latina e realizamos pesquisas de comportamento frequentes a fim de identificar demandas e oferecer as soluções que empresas e trabalhadores estão buscando. Com a volta aos compromissos presenciais, viagens de negócios e a intensificação da busca por talentos para além de barreiras regionais, observamos uma demanda emergente pela expansão geográfica de espaços WeWork, sendo que, no Brasil, estamos em oito cidades. Com o marketplace, aumentamos a capilaridade da marca, principalmente em lugares com alta demanda, como Curitiba, Londrina e outras cidades do estado”, afirma Bruna Neves, Chief Product Officer (CPO) da WeWork na América Latina e responsável pela criação do marketplace.

O vale-escritório da WeWork

Além do marketplace Station by WeWork, a marca também reforça sua mais recente solução, o Workpass. Trata-se de um vale-escritório que as empresas podem oferecer aos seus colaboradores como mais um benefício em sua cesta. Com o Workpass, os colaboradores terão toda a capilaridade da Station ao seu alcance, com acesso aos escritórios da WeWork e dos parceiros, podendo usufruir da flexibilidade de estar em qualquer das centenas de endereços da plataforma, com toda a estrutura de trabalho que precisam, quando quiserem.

De acordo com pesquisa recente da WeWork em parceria com a Page Outsourcing, Além da revolução do híbrido, 73% dos trabalhadores latino-americanos gostariam de ter um vale-escritório como o Workpass, mas apenas 5%, de fato, recebem. “Uma empresa não precisa ter sede dentro da WeWork para oferecer o benefício a seus colaboradores, que passam a ter acesso a toda rede da marca, incluindo as 32 unidades próprias, além dos mais de 250 espaços de trabalho e eventos disponíveis em mais de 70 cidades, em todos os estados brasileiros, até o momento “, explica Bruna.

O vale-escritório é uma solução no pacote de benefícios para os latino-americanos que sentem falta dos encontros presenciais para formar relações amigáveis e estratégicas (54%), integrar áreas (51%), aproximar-se dos gestores (38%), separar a vida pessoal do trabalho (36%) e manter a segurança da troca de informações estratégicas (33%), conforme aponta a pesquisa. “Agora com a Station by WeWork, encontrar um espaço de trabalho ou um espaço ideal para um evento ficou tão simples quanto pedir o almoço ou um carro por aplicativo. Com essas soluções baseadas em tecnologia, oferecemos mais variedade de escolha e reforçamos nosso propósito para clientes individuais e corporativos”, finaliza a CPO Bruna Neves.

Anywhere office

Celebrando a chegada da WeWork ao Paraná, a marca realiza uma ação de marketing local, na qual um espaço de trabalho itinerante permite que quem estiver em Curitiba possa desfrutar gratuitamente da infraestrutura corporativa oferecida. “O truck da WeWork conta com eletricidade, ar-condicionado, wi-fi, mesas, cadeiras e um lounge para fazer uma teleconferência, responder um e-mail e resolver imprevistos ou questões pontuais de trabalho. É uma ação que materializa nosso propósito de transformar o modo como as pessoas se relacionam com o trabalho. O anywhere office é uma realidade”, comenta Guilherme Trementocio, Chief Marketing Officer (CMO) da WeWork na América Latina.

Confira os lugares onde o escritório-itinerante estará em Curitiba:

06 e 07 de março | Hard Rock Café Curitiba, na R. Buenos Aires, 50, no Batel

08 de março | Museu Oscar Niemeyer, na R. Mal. Hermes, 999, no Centro Cívico

09 e 10 de março | Palácio Avenida, na Av. Luiz Xavier, 11, no Centro