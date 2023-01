Em discurso no Encontro do Festival da Primavera de 2023, o presidente da China, Xi Jinping, disse que o país deverá “se esforçar para alcançar uma melhoria geral na recuperação econômica” e que não se concentrarão em “falsas alegações”. O discurso do presidente foi divulgado pela agência estatal de notícias Xinhua.

A China vem tomando um papel de destaque desde a sua reabertura com a abolição da política de “covid-zero”, porém em um momento no qual diversas outras nações do mundo enfrentam risco de recessão, o que reduz a demanda pela importação de produtos chineses.

Xi disse que o governo “ainda está lutando contra a pandemia”, mas sem entrar em detalhes em relação a estatísticas atuais do vírus no país ou novas medidas que podem ou não ser adotadas.